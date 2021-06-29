عاجل.. وزير الخارجية الإسرائيلى يصل أبوظبى فى أول زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فمن المقرر أن يلتقى لابيد، خلال زيارته، بعدد من الوزراء، من بينهم نظيره الإماراتى عبدالله بن زايد، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الصايغ ووزيرة الثقافة نورة الكعبى. ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية فى أبو ظبى والقنصلية الإسرائيلية فى دبى.

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