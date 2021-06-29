بلينكن: القوات الأجنبية المتواجدة فى ليبيا سترحل قريبا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه على الرغم من التوافق الدولى والليبى إلى حد بعيد حول ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، إلا أن طرابلس وواشنطن على السواء لا يعتبران أن هذا الأمر سيتحقق فى أيام قليلة، بل تؤكدان أو الأمر قد يستغرق بعض الوقت.

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