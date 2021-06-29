3 دول تطلب اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة تيجراى الإثيوبى

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، رجحت المصادر الدبلوماسية أن يعقد مجلس الأمن هذه الجلسة الطارئة يوم الجمعة المقبل.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، أعلنت الحكومة الفيدرالية فى إثيوبيا، أمس الإثنين، "وقف إطلاق نار من جانب واحد" فى تيجراى، بعدما تمكن مقاتلو التيجراى من السيطرة على العاصمة ميكلى، وسط احتفالات فى الشوارع.
وجاء فى بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية فى أديس أبابا، ليل الإثنين، أنه "تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار غير مشروط ومن جانب واحد اعتبارا من اليوم 28 يونيو".
وتسببت حرب الحكومة الإثيوبية ضد إقليم تيجراى فى خسائر فادحة بين الجانبين، وعددا غير معروف من الضحايا، بالإضافة إلى تسببها بتهجير عشرات الآلاف من المدنيين.
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