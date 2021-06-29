جونسون: رفع قيود الإغلاق فى بريطانيا خلال 3 أسابيع

جدة - نرمين السيد - توقع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، رفع القيود المفروضة فى إنجلترا لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل كورونا خلال 3 أسابيع فقط، بحلول يوم 19 يوليو المقبل.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نوه جونسون إلى أنه رغم ارتفاع أعداد المصابين بالسلالة الجديدة دلتا من فيروس كورونا، فإن أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى تلقى العلاج فى المستشفيات أو معدلات الوفاة الناجمة عن الفيروس مازالت منخفضة، مع تقدم برامج التطعيم ضد الفيروس فى بريطانيا.

كما أكد جونسون أنه لن يتم التخلى عن قواعد التباعد الاجتماعى فى إنجلترا بحلول 5 يوليو المقبل، والذى كان أحد الخيارات المتاحة إذا كانت بيانات الوضع الصحى جيدة بما يكفى، مضيفًا أنه من المنطقى تأجيل هذه الخطوة لعدة أسابيع قليلة إضافية، لتحليل أنماط انتشار العدوى وتقديم الجرعة الثانية من اللقاحات قبل رفع القيود.

وقال جونسون إنه "مع مرور كل يوم يتضح بصورة أكبر بالنسبة لى، وبالنسبة لكل مستشارينا العلميين، بأنه من المحتمل جدًا أن نكون بحلول 19 يوليو فى موقف يسمح لنا بأن نقول إن الجائحة انتهت، وأننا نستطيع العودة إلى الحياة كما كانت قبل كورونا فى أقرب وقت ممكن".