القوات العراقية تعتقل 4 إرهابيين فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - قالت خلية الإعلامة الأمنى، إن معلومات استخبارية كشفت عن تواجد 4 إرهابيين فى مناطق الفلوجة والكرمة بالأنبار من المطلوبين للقضاء، وكذلك وجود مذكرة قبض بحق أحد الأشخاص بتهمة الاعتداء على موظفى الدولة.
وأضافت أنه على إثر تلك المعلومات تمكنت قوات الاستخبارات العسكرية وبإسناد من القوات البرية من إلقاء القبض على الإرهابيين الأربعة والمعتدى.
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