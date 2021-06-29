تاريخ عيد الأضحى 2021 السعودية ومصر وجميع دول العالم

تاريخ عيد الأضحى 2021 من التواريخ الهامة التي ينتظرها المسلمون في شتى بقاع الأرض الآن، حيث يمثل عيد الأضحى المبارك أهمية كبيرة جداً لدى المسلمين، فهو أحد العيدين المباح الاحتفال بهما في الإسلام، كما أنه يرتبط بالكثير من الشعائر العظيمة منها فريضة الحج، وكذلك ذبح الشاه لتذكر مناسبة الفداء العظيم، لذلك كان موعد عيد الأضحى المبارك 2021 من الأشياء التي نود جميعاً أن نعرفها للتحضيرات المسبقة للعيد، من تحضير الشاه وانتقاءها وتجهيزات أخرى لقدوم العيد المبارك، في هذا المقال إليكم موعد عيد الأضحى 1442 بالسعودية وكافة الدول.

تاريخ عيد الأضحى 2021 السعودية وكافة دول العالم

بما أن عيد الأضحى المبارك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفريضة الحج، حيث يكون أول أيام العيد هو يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام، يسبقه يوم عرفة ويوافق التاسع من ذي الحجة، فإن المملكة العربية السعودية وحدها هي من تحدد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، وبناء، عليه يتماشى معها كل دول العالم.

فلكياً يكون موعد عيد الأضحى المبارك بمشيئة الله هو يوم 20 يوليو 2021، يسبقه يوم عرفة الموافق 19 يوليو 2021، من المنتظر استطلاع هلال شهر ذي الحجة هذا العام في يوم 29 من ذي القعدة 1442 الموافق يوم 9 يوليو 2021 لتحديد موعد أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي وقتها سيتم تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى بدقة بناء على استطلاع الهلال، والذي غالباً يوافق الحسابات الفلكية.

عيد الأضحى المبارك 1442 بالسعودية

الكثير من التغيرات التي حدثت هذا العام بسبب جائحة كورونا المنتشرة عالمياً، سواء في موسم الحج لضيوف بيت الله الحرام هذا العام، أو حتى للمواطنين والمقيمين داخل البلاد من غير الحجاج الذين يرغبون في ذبح الأضاحي، حيث تم تعديل بعض القوانين حتى تناسب إجراءات التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة الجميع.

فالراغبين في ذبح الأضحية لهذا العام يمكنهم حجز أضحية إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني الذي أصدرته حكومة المملكة، باليوم والموعد لتجنب الزحام.

بينما حجاج بيت الله الحرام في هذا العام هو عدد قليل من المحصنين لتجنب الزحام، مع وجود بعض القيود الأخرى والتي تهدف إلى سلامة كل ضيوف بيت الله الحرام في المقام الأول.