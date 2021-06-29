جدة - نرمين السيد - وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة فى العاصمة الكولومبية بوجوتا، مساء أمس الإثنين، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، فى حين رشقهم المتظاهرون بالحجارة.





ووفقًا لما ذكرته محطة "كاراكول"، وقت الأحداث فى جنوب المدينة، حيث هدد المتظاهرون العديد من سائقى الحافلات بالسكاكين، وخطفوا 5 حافلات. وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، اتهمت عمدة بوجوتا كلوديا لوبيز، من حزب التحالف الأخضر، حزب كولومبيا هومانا اليسارى بتحريض المتظاهرين على العنف والتسبب فى الفوضى. وتشهد كولومبيا موجة من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة منذ أشهر، حيث لقى 24 شخصًا حتفهم فى تظاهرات سابقة، عندما ردت الشرطة على إغلاق المتظاهرين للشوارع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين فى كولومبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.