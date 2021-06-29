إجمالى إصابات كورونا حول العالم يتجاوز 181 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى العالم ارتفع إلى 181 مليونا و388 ألفا و210 حالات. وأفادت الجامعة، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و928 ألفا و804 حالات. وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع اجمالى الإصابات إلى 33 مليونا و640 ألفا و493 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 604 آلاف و115 حالة، فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 30 مليونا و279 ألفا و331 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 396 ألفا و730 حالة.

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