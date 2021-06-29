كورونا فى المكسيك .. 1.661 إصابة جديدة و44 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19" فى البلاد إلى مليونين و507 آلاف و453 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 232 ألفًا و608 حالات.

وتشير بيانات منفصلة إلى أن الحصيلة الحقيقية للوفيات تزيد بنسبة 60% على الأقل بالمقارنة بالحالات الموثقة.