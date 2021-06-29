بعد فيديو تحطيم البطيخ.. السلطات التونسية توقف البائع الغاضب

أوقفت السلطات التونسية، بائع بطيخ متجول، ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرمي البطيخ أمام أحد مراكز الحرس الوطني، احتجاجا على ما قال إنها "طلب رشوة".

وأكد والد البائع المتجول، أن السلطات أوقفت ابنه، الاثنين، بسبب إلقائه حمولة شاحنته من البطيخ أمام مركز الحرس الوطني بولاية بن عروس، شمالي تونس.

وحسبما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، فإن والد البائع المتجول زياد، أشار إلى أنه وزوجته يعانيان من إعاقات جسدية، مؤكدا أن ابنه الموقوف هو الذي يعيل كافة أفراد العائلة، وبأن تهمتين قد لفقتا له، إحداها تناول الكحوليات، على حدّ قوله.

ووفق الأب، فإن زياد حطم البطيخ كي يوصل صوته للقيادات في البلاد، آملا بأن يساندوه في حقه.

وتوجه والد زياد، بنداء إلى وزير الداخلية للتدخل، وإيقاف الظلم التي تعرض لها ابنه، حسب قوله.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، مقطع فيديو لبائع الفواكه زياد وهو في حالة غضب شديدة، ويحطم عددا من البطيخ، اعتراضا على طلب عناصر أمن مبلغا ماليا بشكل يومي، وتهديده بمصادرة بضاعته، إن لم يفعل ذلك.