مقتل 6 وإصابة 13 فى هجوم بـ وسط مالى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "فرانس برس"، قال مسؤول عسكرى مالى إن مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجات نارية، أطلقوا النيران على قرويين عائدين على متن سيارة أجرة إلى قريتهم بعد مشاركتهم فى سوق دوينتزا الأسبوعى.
وأكد المسؤول أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص فيما أصيب 13 آخرون، بينهم 5 فى حالة خطيرة، فضلا عن خسائر مادية كبيرة خلفها الهجوم.
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