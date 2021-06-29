الهند تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بـ الفطر الأسود

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال وزير الصحة الهندى، خارش فاردهان، فى مؤتمر صحفى، إنه تم تسجيل 40 ألفًا و845، مشيرا إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الالتهابات الفطرية وصلت إلى 3.129 حالة.

وأضاف: "تمت فى 31344 حالة من هذا العدد إصابة الأنف والجيوب الأنفية وأجزاء من الدماغ"، موضحًا أن 34 ألفًا و940 شخصا من إجمالى الـ 40 ألفًا، مصابون بعدوى فيروس كورونا و26 ألفًا و187 شخصا أو 64.11% مرضى بالسكرى، فيما تلقى 21 ألفًا و523 أو 52.69% مواد منشطة.