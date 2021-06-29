التحالف الدولى : نتعهد بمواصلة القتال ضد داعش حتى الخلاص منه

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، بيانًا قالت فيها، إن جميع الوزراء شددوا على اعتبار حماية المدنيين أولوية لهم، كما أكدوا ضرورة الالتزام بالقانون الدولى.

وتعهد الوزراء بالتزامهم بتعزيز التعاون عبر جميع خطوط جهود التحالف من أجل التأكد من إيقاف قدرة داعش فى العراق وسوريا وفروعه حول العالم، من إعادة تشكيل أى جيب إقليمى أو مواصلة تهديد الأوطان والشعوب.