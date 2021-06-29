القوات الأمريكية ترد على الهجوم الصاروخى الذى استهدفها فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولى ضد "داعش"، العقيد واين ماروتو، فى تغريدة نشرها مساء الاثنين: "القوات المسلحة للولايات المتحدة فى سوريا، خلال تعرضها لقصف صاروخى، ودفاعا عن النفس، أطلقت نيرانا مدفعية مضادة على المواقع التى انطلقت منها الصواريخ".

وسبق أن أكد ماروتو أن القوات الأمريكية فى سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ دون وقوع إصابات أو أضرار، وفقا لتقارير أولية، فيما لم يذكر أى تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام سورية رسمية ومعارضة بتعرض قاعدة أمريكية فى منطقة حقل العمر بمحافظة دير الزور شرق سوريا لهجوم بقذائف صاروخية وسط أنباء عن تنفيذه على يد جماعات مسلحة مدعومة إيرانيا.

ويأتى هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبى" العراقى المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".