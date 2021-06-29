جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إنه لا حل للأزمة السورية إلا الحل السياسى، استنادا إلى القرار الدولى رقم 2.254، والقرارات الدولية فى هذا الصدد.





ووفقا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء هذا التصريح خلال كلمة وزير الخارجية السعودى، لدى مشاركته فى الاجتماع الوزارى حول سوريا بالعاصمة الإيطالية روما. وشدد فيصل بن فرحان على ضرورة التوافق الدولى لوقف المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب السورى، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يضمن تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها. وطالب الوزير بعدم تسييس الشأن الإنسانى فى سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السورى. وأضاف: "غياب الإرادة الدولية الفاعلة فى حل الأزمة السورية أسهم فى إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديموغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية : لا حل لـ الأزمة السورية إلا سياسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.