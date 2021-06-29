موقع تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 concours.onec.dz التخصصات والوثائق المطلوبة

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تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021، تبدأ وزارة التربية الوطنية الجزائرية في استقبال طلبات التسجيل في مسابقة الأساتذة للعام 2021، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إحصاء الأماكن الشاغرة واحتياجات المؤسسات التعليمية في جميع الولايات الجزائرية، حيث بلغت أربعة آلاف من الأساتذة في جميع المراحل التعليمية الابتدائي، المتوسط والإعدادي، وسيتم فتح باب التسجيلات في مسابقة الأساتذة بداية من اليوم 29 جوان، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المقابلات الشفهية لمسابقة الأساتذة 2021، في منتصف شهر جويلية المقبل.تسجيلات مسابقة توظيف الأساتذة 2021
ومن المقرر أن تشرع وزارة التربية الوطنية في استقبال طلبات وملفات الترشح من الأساتذة الراغبين بالتقديم بمسابقة توظيف الأساتذة للعام 2021، والالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك بالتسجيل عبر الأرضية الرقمية بداية من التاسع والعشرون من جوان، وعلى مدار خمسة عشر يوماً، على المتقدم تقديم ملف مسابقة الاساتذة 2021 ورفع الوثائق المطلوبة منه عبر موقع تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 الإلكتروني.ملف مسابقة الاساتذة 2021
وكانت الوزارة قد أوضحت مسبقاً ماهي الوثائق المطلوبة للتقديم بها في مسابقة الأساتذة، وتحميلها في ملف مسابقة الأساتذة وهي كالتالي:
- استمارة التسجيل الإلكترونية ( يتم طباعتها من موقع تسجيلات الاساتذة بعد التسجيل)
- طلب خطي للمشاركة في مسابقة الاساتذة 2021
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مع إرفاق كشوف النقاط الخاصة بالمسار الدراسي أو التكويني للمترشح.
- عدد 2 صور شمسية للمتقدم.
- وصل دفع الحوالة البريدية لحقوق التسجيل.
وبداية من يوم 29 من جوان يتم تفعيل موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، وبعد الانتهاء من التسجيل في مسابقة توظيف الأساتذة، سيتم تحديد مواعيد خاصة بإيداع ملفات المترشحين، حيث سيتمكنوا من معرفة موعد ومكان الامتحان الشفوي بعد سحب الاستمارة من موقع التسجيل.التخصصات المطلوبة في مسابقة توظيف الأساتذة 2021
وسبق وحددت وزارة التربية الوطنية التخصصات المطلوبة في جميع الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) والتي جاءت كالتالي:
تخصصات مسابقة الاساتذة للطور الثانوي:
التخصصات المطلوبة للطور المتوسط:
التخصصات المطلوبة لمسابقة الاساتذة للطور الابتدائي:
الوسوم
تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021، تبدأ وزارة التربية الوطنية الجزائرية في استقبال طلبات التسجيل في مسابقة الأساتذة للعام 2021، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إحصاء الأماكن الشاغرة واحتياجات المؤسسات التعليمية في جميع الولايات الجزائرية، حيث بلغت أربعة آلاف من الأساتذة في جميع المراحل التعليمية الابتدائي، المتوسط والإعدادي، وسيتم فتح باب التسجيلات في مسابقة الأساتذة بداية من اليوم 29 جوان، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد المقابلات الشفهية لمسابقة الأساتذة 2021، في منتصف شهر جويلية المقبل.تسجيلات مسابقة توظيف الأساتذة 2021
ومن المقرر أن تشرع وزارة التربية الوطنية في استقبال طلبات وملفات الترشح من الأساتذة الراغبين بالتقديم بمسابقة توظيف الأساتذة للعام 2021، والالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك بالتسجيل عبر الأرضية الرقمية بداية من التاسع والعشرون من جوان، وعلى مدار خمسة عشر يوماً، على المتقدم تقديم ملف مسابقة الاساتذة 2021 ورفع الوثائق المطلوبة منه عبر موقع تسجيلات مسابقة الأساتذة 2021 الإلكتروني.ملف مسابقة الاساتذة 2021
وكانت الوزارة قد أوضحت مسبقاً ماهي الوثائق المطلوبة للتقديم بها في مسابقة الأساتذة، وتحميلها في ملف مسابقة الأساتذة وهي كالتالي:
- استمارة التسجيل الإلكترونية ( يتم طباعتها من موقع تسجيلات الاساتذة بعد التسجيل)
- طلب خطي للمشاركة في مسابقة الاساتذة 2021
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مع إرفاق كشوف النقاط الخاصة بالمسار الدراسي أو التكويني للمترشح.
- عدد 2 صور شمسية للمتقدم.
- وصل دفع الحوالة البريدية لحقوق التسجيل.
وبداية من يوم 29 من جوان يتم تفعيل موقع التسجيل في مسابقة الأساتذة عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات، وبعد الانتهاء من التسجيل في مسابقة توظيف الأساتذة، سيتم تحديد مواعيد خاصة بإيداع ملفات المترشحين، حيث سيتمكنوا من معرفة موعد ومكان الامتحان الشفوي بعد سحب الاستمارة من موقع التسجيل.التخصصات المطلوبة في مسابقة توظيف الأساتذة 2021
وسبق وحددت وزارة التربية الوطنية التخصصات المطلوبة في جميع الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) والتي جاءت كالتالي:
تخصصات مسابقة الاساتذة للطور الثانوي:
التخصصات المطلوبة للطور المتوسط:
التخصصات المطلوبة لمسابقة الاساتذة للطور الابتدائي:
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