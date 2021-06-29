البوابة التعليمية سلطنة عمان رابط البوابة الرسمي نتائج كافة المحافظات

البوابة التعليمية سلطنة عمان والنتائج الخاصة بالطلاب لهذا العام . ذلك من خلال رابط البوابة الرسمي المرفق بالمقال . ذلك الذي يخص كافة النتائج لكل المحافظات . كذلك في البوابة التعليمية نتائج الطلاب تحتوي علي نتائج الصف الخامس عشر . كما أيضاً يحتوي علي نتائج الصف الحادي عشر . وكافة ما يتعلق في نتائج الطلاب لهذه المراحل المذكورة . ذلك بعد أن تم الانتهاء من التصحيح لكافة الامتحانات . كذلك في البوابة التعليمية منظرة من خلالها يتم مراجعة وتقييم النتائج . كذلك أيضاً يتم وضع الأسماء والعلامات . كما أنه من خلال البوابة التعليمية سلطنة عمان ولي الأمر يمكنه التعرف علي النتائج . ذلك لكافة محافظات السلطنة متاح من خلال موقع البوابة الرسمي .

البوابة التعليمية سلطنة عمان وتصريحات الوزارة الخاصة بهذا الشأن

تم التصريح من الوزارة في سلطنة عمان البيان الخاص بهذا الشأن . كذلك تم نشر النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل المشار أليها . كما أن بوابة سلطنة عمان التعليمية أعلن عليها بأن طلاب المراحل الصف الخامس إلي الحادي عشر . قد أنهوا كافة الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني . كذلك تم في يوم 13 من شهر يونيو الجاري . كما تم التصريح من الوزارة أنه تم الانتهاء من اختبارات الصفوف النهائية أيضاً . كذلك البوابة التعليمية نتائج الطلاب أعلنت منذ أيام أنها بدأت في تصحيح كافة الامتحانات . تلك التي تخص كافة المراحل المشار أليها . كما أنها أشارت إلي أنه يتم التدقيق في الدرجات الخاصة بكل الطلاب . ذلك يتم باهتمام شديد لكي ما يحصل كل طالب علي حقه في الدرجات .

يتم تسجيل الدخول علي الرابط الرسمي المرفق للبوابة التعليمية . كذلك من خلال بوابة سلطنة عمان التعليمية يتم اختيار النتيجة حسب الصف الدراسي . كما يجب علي كل الطلاب أن يقوموا بتسجيل رقم المقعد الخاص بهم في الخانة المخصصة . كذلك من خلال البوابة التعليمية نتائج الطلاب يتم تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب . كذلك يجب علي كل طالب أن يحدد المدرسة التي كان يدرس بها في الخانة المخصصة لذلك .

البوابة التعليمية سلطنة عمان وخطوات معرفة النتائج برقم المقعد لكافة المراحل التعليميةوسائل الاستعلام عن النتائج من خلال البوابة وفقاً لتصريحات الجهات المعنية

يظل الحرص من الوزارة للحفاظ علي سلامة وصحة كافة الطلاب . تلك التي تخص كافة المراحل التعليمية فقد تم التصريح من الوزارة فيما يخص شأن نتائج الطلاب . ذلك يتم من خلال الموقع الرسمي للبوابة بشكل إلكتروني . كذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا . لذلك تم التصريح من الوزارة أن كافة النتائج يتم إعلانها علي الموقع . ذلك موقع المنصة التعليمية المتخصصة في كل نواحي التعليم . كما أنه تم التوضيح بأن كافة الطلاب قد استفادوا من المنصة من حيث خدماتها . تلك التي من ضمنها التواصل مع كافة المعلمين والمعلمات . كذلك من خلال البوابة التعليمية سلطنة عمان كان الطلاب يحصلون علي البرامج التعليمية المختلفة من الموقع .

الموعد المحدد لإعلان النتائج لكافة المراحل التعليمية المشار أليها

اليوم هو الموعد المحدد لإعلان النتائج الخاصة بكل المراحل التعليمية . ذلك في خلال ساعات قليلة قادمة علي الموقع الرسمي المرفق رابطه الرسمي بالمقال . كذلك يمكن لكافة الطلاب بالمراحل المشار أليها عالياً الدخول علي الموقع وإتباع الخطوات . تلك التي تم ذكرها بالمقال ومن خلالها يتم معرفة النتيجة المرغوبة بعد تحديد المرحلة الدراسية . كذلك أيضاً كافة الدرجات الخاصة بكل طالب وفقاً للمرحلة الدراسية الخاصة به . كما يمكن التعرف علي ما تم من الوزارة فيما يخص التحويلات الخارجية المتعلقة بالمعلمين . كذلك يتم التعرف علي التحويلات من خلال حساب الطالب من خلال البوابة الإلكترونية . المرفق رابطها الرسمي بالمقال ذلك فيما يخص العملية التعليمية بالكامل في سلطنة عمان .

البوابة التعليمية سلطنة عمان وتم ذكر كافة الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتائج . كذلك تم توضيح التصريحات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن . كما تم أرفاق الرابط الرسمي الخاص بالموقع الرسمي . ذلك لكي يتمكن كافة الطلاب من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج .