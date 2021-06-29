مبابي يهدر ركلة ترجيح ويمنح سويسرا بطاقة ربع النهائي

أطاح المنتخب السويسري ببطل العالم، المنتخب الفرنسي، من بطولة أوروبا لكرة القدم بعد أن أهدر اللاعب كيليان امبابي ركلة ترجيح ليمنح سويسرا بطاقة التأهل لربع النهائي.

ومني منتخب الديوك بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3 لتصعد سويسرا لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية يوم الجمعة في سان بطرسبيرغ. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 ولم يستطع أي من الفريقين حسم المباراة في الوقت الإضافي وأنقذ يان زومر ركلة الترجيح الأخيرة من كيليان مبابي.

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