تنسيق الاعدادية 2021. بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في كافة المحافظات. قامت مديريات التربية والتعليم بعمل ما يسمي بالإحصاء التكراري الخاص. بنتيجة الشهادة الاعدادية للدور الأول 2021. وبناءً على هذا الاحصاء التكراري. تم تحديد المجموع الخاص بالقبول في فصول الصف الأول الثانوي العام والذي يعتمد بالأساس على مجموع الطلاب في الشهادة الاعدادية وعدد المدارس وكثافات الفصول في هذه المدارس. وبالنظر إلى نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام 2021. نجد أن مجاميع الطلاب في الشهادة الاعدادية مرتفعة هذا العام عن الأعوام السابقة وهو ما أدي إلى ارتفاع مجاميع القبول بالصف الأول الثانوي العام وأيضاً فصول التعليم الفني.

تنسيق الاعدادية 2021.. أعرف مجموع القبول بالصف الأول الثانوي

أعلنت أغلب محافظات الجمهورية بعد الانتهاء من عمل الاحصاء التكراري لنتيجة الشهادة الاعدادية 2021، بتحديد مجموع القبول بفصول الصف الأول الثانوي العام وأيضاً مجموع القبول بالصف الأول الثانوي الفني. حيث جاء مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام 2021 في مختلف المحافظات كما يلي:-

المحافظة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2021 كفر الشيخ 252 درجة والثانوي العام منازل ب 240 درجة والثانوي العام الخاص ب 170 درجة. الشرقية 238 درجة، الثانوي العام خدمات ب (217) درجة، 140 درجة للثانوي الخاص. قنا 248 درجة القليوبية 235 درجة الدقهلية 250 درجة البحر الأحمر 225 درجة المنيا 230 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي العام و190 درجة للقبول بفصول الخدمات و 180 درجة للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص. الجيزة 225 درجة للقبول بالمدارس الحكومية ولم تعتمد بشكل نهائي حتى الآن.

وقد قامت أغلب المحافظات بفتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الاعدادية 2021، حيث يتقدم ولي الأمر بدفع مصروفات التظلم من النتيجة، في كنترول الشهادة الاعدادية التابع له، وذلك أملاً منه من أن يؤدي هذا التظلم إلى حصول نجله على درجات إضافية، قد تؤدي إلى تغيير حالته بدخول فصول الثانوي العام. أو فصول التمريض وغيرها من المدارس التي يتطلب الالتحاق بها، إلى الحصول على درجات مرتفعة، حتي يمكن الانضمام إلى صفوفها وذلك نتيجة للتنافس الشديد من بين الالاف من الطلاب للالتحاق بهذه الصفوف.

ووفقاً لخطة الدولة التي تتضمن إحداث نقله نوعية في صفوف التعليم الفني خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تتغير وجهة نظر الطلاب والسادة أولياء الأمور نحو تفضيل الحاق أبناؤهم بفصول التعليم الفني بدلاً من الثانوي العام.