رمز تسديد بنك التنمية الاجتماعية وطريقة دفع الأقساط من الصراف الآلي

رمز تسديد بنك التنمية الاجتماعية يهتم الكثير بمعرفة الرمز الخاص ببنك التسليف، وبشكل خاص الأشخاص المستفيدين من العروض والقروض التمويلية التي يتم تقديمها من خلال البنك، والتي من أهمها سداد أقساط بعض القروض التمويلية التي يتم توفيرها من خلال بعض البنوك السعودية.

رمز تسديد بنك التنمية الاجتماعية

بنك التسليف هو الاسم السابق لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، وقد تم إنشاء البنك في عام 1391م من قبل الحكومة السعودية بهدف تقديم الكثير من القروض والعروض التمويلية لمختلف الفئات التي تستحق التمويل من بين أبناء المملكة.

يتيح البنك لكافة العمالة الأجنبية الوافدة إمكانية حصولهم على قروض التمويل، كما حدث توسع كبير في نشاط البنك بعد فترة كان خلالها مقتصر فقط على القروض الشخصية، وقد تم ذلك التوسع حرصًا من البنك في أن يحسن من الأوضاع الاقتصادية داخل المملكة.

طريقة سداد أقساط بنك التسليف

يوفر بنك التسليف للعملاء التابعين لبنك الراجحي الحاصلين على القرو والعروض التمويلية إمكانية قيامهم بسداد أقساط القروض والفواتير الخاصة بالبنك وذلك من خلال رمز السداد الذي وفره البنك وهو 058، وذلك عن طريق الصراف الآلي باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

التوجه إلى أقرب ماكينة للصراف الآلي على أن تكون تابعة لبنك الراجحي.

القيام بإدخال بطاقة العميل الخاصة داخل ماكينة الصراف الآلي.

إدخال العميل لكلمة المرور الخاصة بالبطاقة.

الضغط على أيقونة خدمات المدفوعات.

كتابة رمز سداد بنك التنمية الاجتماعية، والرقم هو 058.

كتابة رمز السداد الخاص بالعميل.

الضغط على كلمة تأكيد.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يجب أن يقوم العميل بالضغط على كلمة تسديد الفاتورة.

فيما بعد سيصل إلى هاتف العميل رسالة نصية قصيرة لتفيد بالانتهاء من العملية الخاصة بالسداد بشكل ناجح.

الرقم الموحد لبنك التسليف

بنك التسليف يقوم بتوفير طرق متعددة لعملائه حتى يتمكنوا من التواصل عن طريقها مع خدمة العملاء، والتواصل مع مزودي الخدمات لقسم الدعم الفني للبنك.

تعد أفضل طريقة تم توفيرها من قبل البنك للتواصل هي خدمة تخصيص رقم موحد للاتصال بالبنك التنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى أنه مخصص كذلك لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار اليوم، وذلك من خلال الاتصال على الأرقام الآتية: