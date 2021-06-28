جونسون: تصرفات هانكوك قوضت رسالة الحكومة بشأن السلامة العامة 

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه استدعى وزير الصحة المستقيل مات هانكوك إلى مكتبه يوم السبت وقال له إنه لم يعد بإمكانه أن يكون وزيرا للصحة بعد اعترافه بخرق قواعد كورونا.

جونسون: تصرفات هانكوك قوضت رسالة الحكومة بشأن السلامة العامةحكومة بريطانيا تحقق في تسريب لقطات فاضحة أجبرت وزير الصحة على الاستقالة

واعتبر جونسون في تصريح أن تصرفات هانكوك قوضت رسالة الحكومة بشأن السلامة العامة، مضيفا: "قرأت القصة يوم الجمعة وأصبح لدينا وزير صحة جديد يوم السبت وأعتقد أن هذه هي السرعة المطلوبة للمضي قدما في مواجهة الجائحة".

وبعد نشر صور لهانكوك وهو يقبل ويعانق جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن جونسون قبل اعتذار هانكوك واعتبر الأمر "مغلقا".

وقدم هانكوك استقالته من منصبه مساء السبت في رسالة قال فيها: "نحن مدينون للأشخاص الذين ضحوا بالكثير في هذا الوباء لنكون صادقين عندما نخذلهم".

وعند تلقي خطاب استقالة هانكوك ، قال جونسون إنه "آسف للغاية" لرؤية وزير الصحة السابق يغادر منصبه.