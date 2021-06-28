البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم حضور دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو

جدة - نرمين السيد - ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، لا يعتزم حضور فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو باليابان، الشهر المقبل، رغم تلقيه دعوة من الحكومة اليابانية.





وقالت ساكى -فى تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين- "لا يخطط الرئيس لحضور الألعاب، لكنه بالتأكيد سيشجّع الرياضيين" الأمريكيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سترسل وفدًا لحضور الفعالية كما دأبت، مع مراعاة الالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بالسفر للضرورة فقط، حسب ما نقلت عنها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى. وأشارت المجلة إلى أن السيدة الأولى، جيل بايدن، قد تقود الوفد الأمريكى الذى سيحضر الدورة، لافتة إلى أن الخطط المتعلقة بالوفد ما زالت قيد التحضير.

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