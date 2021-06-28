مصرع 40 مهاجرا إفريقيا جراء غرق سفينة كانت تقلهم إلى جزر الكنارى

جدة - نرمين السيد - وقالت هيلينا مالينو، رئيسة منظمة Caminando Fronteras غير الحكومية، فى تغريدة على "تويتر" إن مركب صيد تمكن من إنقاذ 22 شخصا، فيما لقى 40 شخصا مصرعهم غرقا، ومن بينهم طفلان وعشر نساء، بعدما انقلب قاربهم".

وتقول المنظمة التى تدافع عن حقوق المهاجرين، إن ما لا يقل عن 1851 شخصا فقدوا حياتهم العام الماضى أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكنارى التى تعيش أسوأ أزمة هجرة منذ العام 2006. كشف موقع "مهاجر نيوز" أنه رغم الحوادث المميتة فقد وصل إلى جزر الكنارى، منذ بداية العام الحالى وحتى 15 يونيو، 5734 مهاجرا، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، وهو ضعف عدد المهاجرين الوافدين خلال الفترة نفسها من العام 2020.