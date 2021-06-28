جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر محلى بأن "أصوات انفجارات لا تزال تسمع داخل القاعدة الأمريكية بحقل العمر".
وأعرب المجلس الوزارى للأمن القومى العراقى، فى وقت سابق اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقصف الأمريكى الذى طال موقعا حدوديا مع سوريا، مؤكدا أنه يدرس كل الخيارات القانونية للرد على هذا الاعتداء.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتونى بلينكن، إن "الضربة الجوية الأخيرة على مواقع فى العراق وسوريا رسالة ردع للمليشيات المدعومة من إيران وردا على هجماتهم ضد الأمريكيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق محيط القاعدة الأمريكية فى دير الزور بعد استهدافها بصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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