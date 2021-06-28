وفاة طفل أردني واصابة شقيقه على يد والدهما في عمان

دوت الخليج :- توفي اليوم الاثنين طفل يبلغ من العمر 9 اشهر واصيب شقيقه البالغ من العمر 4 سنوات جراء تعرضهما للضرب على يد والدهما في عمان . وفي التفاصيل : ان الطفل الرضيع وصل الى المستشفى متوفيا وشقيقه بحالة كسور واصابته خطيرة . والتحقيق جار لمعرفة كافة التفاصيل .

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