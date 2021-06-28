الكلية التقنية “قبولي” مواعيد التسجيل والتقديم للجامعات والكليات tvtc.gov.sa التدريب التقني والمهني

رابط تقديم الجامعات والكليات برامج وأقسام الجامعة موعد التسجيل شعار الجامعة جامعة طيبة برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل: يوم الأحد 17 ذو القعدة ـ الموافق 27 يونيو 2021.

نهاية التسجيل: الأربعاء 4 ذو الحجة الموافق 14 يوليو 2021. جامعة جازان برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم.

البرامج التأهلية المدفوعة. بداية التسجيل: يوم الأحد 24 ذو القعدةـ الموافق 4 يوليو 2021.

نهاية التسجيل: الجمعة 29 ذو الحجة الموافق 9 يوليو 2021. جامعة الملك عبد العزيز برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل الأحد: 17 ذو القعدة الموافق : 27 يونيو 2021

انتهاء التسجيل:الأحد 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو 2021. كلية المسجد النبوي الشريف قسم الشريعة.

قسم السنة وعلومها.

قسم القرآن وعلومه.

قسم العقيدة.

قسم اللغة العربية. بداية التسجيل: الأحد : 10 ذو القعدة الموافق 20 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل:السبت 21 ذو الحجة الموافق 31 يوليو 2021. كلية الحرم المكي الشريف قسم القرآن وعلومه.

قسم السنة وعلومها.

قسم الشريعة.

قسم العقيدة.

قسم اللغة العربية. بداية التسجيل: الأحد 17 ذو القعدة الموافق 27 يونيو 2021.

نهاية التسجيل: السبت 7 ذو الحجة الموافق 17 يوليو 2021. جامعة القصيم برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل للطلاب: الأحــــد 24 ذو القعدة الموافق 4 يوليو 2021.

بداية التسجيل للطالبات/ الاثنين 25 ذو لقعدة الموافق 5 يوليو 2021.

انتهاء التسجيل للطلاب وللطالبات: الخميس 28 ذو القعدة الموافق 8 يوليو 2021. الجامعة السعودية الإلكترونية كلية العلوم الإدارية والمالية.

كلية الحوسبة والمعلوماتية.

كلية العلوم الصحية “خريجي العلمي”.

كلية العلوم والدراسات النظرية. بداية التسجيل: الأحــــد 24 ذو القعدة الموافق 4 يوليو 2021.

نهاية التسجيل: الأربعاء 4 ذو الحجة الموافق 14 يوليو 2021. معهد الحرم المكي الشريف المرحلة المتوسطة.

المرحلة الثانوية.

القسم النسائي.

القسم المسائي. بداية التسجيل: الأحد 3 ذو القعدة الموافق 13 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل: الخميس 5 ذو الحجة الموافق 15 يوليو 2021. جامعة حائل برامج البكالوريوس.

برامج الدبلوم. بداية التسجيل: الأحــــد 24 ذو القعدة الموافق 4 يوليو 2021.

نهاية التسجيل: الخميس 28 ذو القعدة الموافق 8 يوليو 2021. جامعة الحدود الشمالية دبلوم إدارة الموارد البشرية.

دبلوم الأمن السيبراني.

دبلوم الإرشاد الأسري.

دبلوم مشارك في إدارة الموارد البشرية.

دبلوم مشارك في السلامة والصحة المهنية.

الدبلوم مشارك في المحاسبة التطبيقية. دبلوم علوم الحاسب الآلي التطبيقي “برمجة تطبيقية”. بداية التسجيل: الاثنين 4 ذو القعدة الموافق 14 يونيو 2021.

نهاية التسجيل: السبت 23 ذو القعدة الموافق 3 يوليو 2021. جامعة جدة برامج البكالوريوس.

دبلومات كلية الدراسات التطبيقية. بداية التسجيل: 13 ذو القعدة الموافق 23 يونيو 2021.

انتهاء التسجيل: 14 ذو الحجة الموافق 24 يوليو 2021. الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران المسار المدني.

المسار العسكري. بداية التسجيل: الأول من يونيو 2021.

نهاية التسجيل: الخميس 26 أغسطس 2021. جامعة حفر الباطن جميع التخصصات بداية التسجيل: 17 ذو الحجة الموافق 27 يوليو 2021.

نهاية التسجيل: 23 ذو الحجة الموافق 2 أغسطس 2021. مواعيد القبول الموحد بالجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض الجامعات والكليات للطلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية – الحرس.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “الكليات التقنية”.

رابط القبول الموحد للطلاب جميع التخصصات الجامعات والكليات للطالبات جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية – الحرس.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “الكليات التقنية”.

رابط القبول الموحد للطالبات. بوابة قبول الطلاب: بداية التقديم: الأحد 1442/11/24ـ الموافق 2021/07/04م

انتهاء التقديم: السبت 1442/11/30ـ الموافق 2021/07/10م. بوابة قبول الطالبات: بداية التقديم: الإثنين 1442/11/25 الموافق 2021/07/05م

انتهاء التقديم: الأحد 1442/12/01ـ الموافق 2021/07/11م. مواعيد القبول والتسجيل في الكلية التقنية للعام التدريبي قمنا باستعراضها في بداية التقرير استعرضنا المواعيد في صدر وبداية هذا التقرير قمنا باستعراضها في بداية التقرير استعرضنا المواعيد في صدر وبداية هذا التقرير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكلية التقنية “قبولي” مواعيد التسجيل والتقديم للجامعات والكليات tvtc.gov.sa التدريب التقني والمهني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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