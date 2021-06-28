الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس عقب ضربات أمريكية بحدود سوريا والعراق

جدة - نرمين السيد - وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين: "تابعنا التقارير حول الضربات الأمريكية فى المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا. والأمين العام لا يزال يشعر بالقلق من الأوضاع غير المستقرة فى هذه الأراضى".
وأضاف ديوجاريك أن جوتيريش "يدعو من جديد كل الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومنع الخطوات التى يمكن أن تؤدى إلى تصعيد وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ليلة الأحد، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران" فى موقعين داخل سوريا وآخر فى العراق، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، الأمر الذى أثار رفضا واستنكارا من قبل كل من دمشق وبغداد، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
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