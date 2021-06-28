حزب الله يحتجز صحفيين أجنبيين لوقت قصير

أوقفت عناصر تابعة لحزب الله مراسل موقع "ناو ليبانون" الصحافي البريطاني ماثيو كيناستون، والمراسلة المستقلة الألمانية ستيلا مانر، أثناء إعدادهما تقريرا حول أزمة الوقود في محطة الأيتام على الطريق القديمة لمطار رفيق الحريري الدولي، قبل أن تطلق سراحهما بعد وقت قصير.

وقال موقع "ناو ليبانون" إنه تم اعتقال كيناستون ومانر، الاثنين، من قبل رجال عرفوا عن أنفسهم بأنهم عملاء لحزب الله، وذلك أثناء تغطيتهما لأزمة الوقود في لبنان.

وتعتبر الطريق القديمة لمطار رفيق الحريري في الضاحية الجنوبية لبيروت ضمن منطقة نفوذ حزب الله، ومن المعروف أن أي صحفي في لبنان عليه التنسيق مع المكتب الإعلامي للحزب قبل إجراء أي تحقيق صحفي مصور هناك.

وكان كيناستون ومانر، يتحدثان عن أزمة الوقود المستمرة في المحطة، عندما اقترب منهما العناصر الذين طالبوا برؤية جوازي سفرهما وهاتفيها.

وردا على ذلك، عرف كيناستون عن نفسه بوضوح على أنه صحفي وقدم لهم بطاقته الصحفية، وقال في رسالة أرسلها إلى المحرر في مكتب الموقع الذي يعمل به إنهم يطلبون جواز سفره ومعلومات الاتصال به.

وقال في الرسالة: "إنهم لا يسمحون لنا بالمغادرة".

وقبل أخذ هاتفه، كان كيناستون قادرا على إرسال رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" إلى زميله، حيث يمكن سماع رجل بوضوح عبر التسجيل الصوتي يقول: "لدي الحق في أخذ هاتفه. لدي الحق في أخذ هاتفه دون موافقته".

وعلم موقع "سكاي نيوز عريبة" أن كيناستون اختار محطة الوقود التي كان فيها، لأنها كانت قد شهدت سابقا مشكلات تطلبت تدخل قوات الأمن اللبنانية، مع استمرار التوتر في التصاعد بين سائقي السيارات العالقين في الطابور لساعات.

كيناستون، وأصله من مدينة روتشستر في المملكة المتحدة، جاء إلى لبنان منذ عدة أشهر للانضمام إلى الموقع، وقد كتب عن العديد من الموضوعات كان آخرها قضية اعتداء جنسي في لبنان، وقصة الملاكم اللبناني الذي تخلى عن كل شيء من أجل تحقيق حلمه.

وذكرت مصادرنا أنه تم إطلاق سراح الصحفيين بعد إجراء التحقيق معهما.