رابط تقديم أرامكو لخريجي الثانوية 1442؛ حيث يرغب العديد من الطلاب السعوديين في التسجيل بالبرامج التدريبية التي تقدمها شركة أرامكو لخريجي الثانوية العامة؛ وذلك لأنها تقدم للطلاب المشتركين التأهيل الأكاديمي والمهني، على يد أمهر المعلمين، كما أنها تقدمهم لسوق العمل، وتساعدهم على إيجاد فرص عمل مناسبة، وتختلف مدة البرنامج التدريب تبعًا لاختلاف المسار الوظيفي، ولكن بصفة عامة تصل مدة البرنامج إلى عامين، ويشمل البرنامج اللغة الإنجليزية والرياضيات والصحة والسلامة بالإضافة إلى مهارات الكمبيوتر.

رابط تقديم أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1442

أتاحت شركة أرامكو التسجيل في وظائف أرامكو لخريجي الثانوية في البرنامج التدريب، وذلك من خلال دخول الطلاب رابط تقديم أرامكو لخريجي الثانوية jobs.aramco.com، وتسجيل بيانات الملف الشخصي، ومن ثم اختيار البرنامج التدريبي، وقد أشارت شركة أرامكو إلى أن الطالب المتقدم لا يعتبر مقبول إلا بعد توقيع العقود، واستخراج بطاقات أرامكو.

شروط القبول في أرامكو

حددت شركة أرامكو مجموعة من الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في كل من يرعب في التقديم في وظائف أرامكو للثانوية 1442:

الجنسية السعودية.

الحصول على الشهادة الثانوية في أقسام العلوم الطبيعية أو الشرعية، أو التجارية والصناعية.

الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 75%.

اجتياز اختبار القدرات العامة في المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بدرجة لا تقل عن 72.

الحصول على الشهادة الثانوية في الأعوام التالية: 1438، 1439، 1440، 1441، 1442.

تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1442

ينبغي على الطلاب الراغبين في التسجيل في أرامكو للثانوية 1442 في البرامج التدريبية، التسجيل بشكل إلكتروني عبر رابط تقديم أرامكو، وإرفاق المستندات المطلوبة، وفي حالة القبول النهائي يجب الالتزام بحضور اختبار اللغة الإنجليزية والرياضيات في المواعيد المحددة لذلك، فضلًا عن إجراء الكشف الطبي، بالإضافة إلى توقيع العقد وإصدار بطاقة أرامكو، واستكمال إجراءات التوظيف؛ حيث أنه سيبدأ البرنامج في يوم الأحد الموافق 17/ 10/ 2021م.

تخصصات أرامكو لخريجي الثانوية

يشمل البرنامج التدريبي العديد من التخصصات أرامكو لخريجي الثانوية، كل تخصص له مجموعة من الشروط والمميزات، وفيما يلي المسارات الوظيفية لتلك التخصصات:

موظف أعمال مكتبية.

مشغل آلات النفط والغاز.

فني صيانة أدوات.

رجل الإطفاء ورجال الأمن الصناعي.

ميكانيكي حفر.

فني لحام، وفني كهرباء، وفني صيانة تكييف الهواء.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في أرامكو عبر رابط تقديم أرامكو لخريجي الثانوية 1442.