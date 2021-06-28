تقويم الاجازات الرسمية في الكويت 2021 موعد إجازة عيد الأضحى المبارك بالكويت 2021

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عمر شويل - جدة تقويم الاجازات الرسمية في الكويت 2021، حيث انه من المعروف ان كل دولة في العالم تقوم بتحديد العطل الرسمية الخاصة بها، والتي تختلف أسبابها تبعا للمناسبة الخاصة بهذه العطلة، فهناك العطل الرسمية التي تكون للموظفين والطلاب وكافة العاملين بشكل رسمي أسبوعيا، وتختلف الأيام تبعا لكل دولة وما تقوم بتحديده، بالإضافة الى الاجازات الوطنية الرسمية التي تصادف مناسبات وطنية خاصة بالدولة، وغيرها من الاجازات الرسمية الدينية تبعا للدولة، وتقوم الحكومة الكويتية في بداية كل عام بتحديد أيام العطل الرسمية التي يتم منحها للأشخاص على مدار العام تبعا للمناسبات الخاصة بهذه الأيام، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال بتسليط الضوء على عرض كافة الاجازات الرسمية في دولة الكويت بإختلاف مناسباتها.

تقويم الاجازات الرسمية في الكويت 2021

تحرص الحكومة الكويتية والتي تتمثل في الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة على توفير الكثير من الوقت وسبل الراحة المختلفة للموظفين في جميع القطاعات، حيث تقوم بتحديد الاجازات الرسمية السنوية في الكويت التي تأتي او النحو التالي.

إجازة رأس السنة الميلادية والتي تأتي في بداية العام الميلادي يوم 1/1 من كل عام.

اجازة ذكرى يوم الاسراء والمعراج والتي جاءت هذا العام في يوم 11 من شهر مارس 2021.

اجازة عيد الفطر والتي تعتبر من الاجازات الرسمية التي يتم منحها لمدة ثلاثة ايام وهي ايام عيد الفطر، ويتم منحها لكافة العاملين في جميع القطاعات المختلفة سواء الحكومية او العامة، وكذلك بالنسبة للطلاب أيضا.

إجازة عيد الأضحى المبارك بالكويت 2021

إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر لمدة أربعة أيام، ومن المقرر ان يكون عيد الاضحى في الكويت هذا العام بتاريخ 20 من شهر يوليو 2021.

عطلة رأس السنة الهجرية 1443

وتكون اجازة رأس السنة الهجرية وهي الاجازات الدينية التي يتم منحها للأشخاص ومن المتوقع ان يكون يوم 9 أغسطس 2021.

اجازة ذكرى المولد النبوي الشريف

اجازة ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تحله عليها هذا العام يوم 19 من شهر أكتوبر 2021.

جدول مواعيد العطل الرسمية في الكويت 2021

تقويم الإجازات الرسمية بالكويت 2021

الاجازات الوطنية الرسمية في الكويت

ونجد انه ايضا من الاجازات الوطنية التي يتم منحها عطلة رسمية في الحويت ما يلي.