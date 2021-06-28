 مقتل 18 شخصا في كمين استهدف سيارات وسط بوروندي

أعلنت مصادر أمنية وشهود في بوروندي، اليوم الاثنين، مقتل 18 شخصا مساء السبت في كمين استهدف سيارات بمقاطعة مورامفيا وسط البلاد.

وقال شهود لوكالة "فرانس برس" إن مجموعة مسلحة مجهولة قطعت الطريق بحجارة كبيرة ثم أطلقت النار بشكل عشوائي على جميع المركبات الموجودة في المكان.

ولاحقا صبت المجموعة المسلحة وقودا على مركبتين وأضرمت فيهما النيران، وكان فيهما ركاب "أحرقوا أحياء" بحسب شاهد وصف ما رآه بـ"المشاهد المروعة".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وصفته وزارة الأمن بأنه "هجوم إرهابي"، فيما تم اعتقال 12 مشتبها بصلتهم بالهجوم.