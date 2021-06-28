مقتل 6 فى هجوم مسلح على إقليمى إيرومو ودجوجو بالكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقالت الإذاعة المحلية نقلا عن مصادر أمنية، أن متمردى تحالف القوى الديمقراطية المسلّحة فى مقاطعة إيتورى هاجموا بلدة مانزوبى، على محور كاماندا- لونا بهدف تخزين المواد الغذائية والأدوية مشيرا إلى أن هؤلاء المتمردون قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، مما تسبب فى حالة من الذعر بين السكان الذين كانوا يركضون فى جميع الاتجاهات.

وبحسب الإذاعة المحلية، قتل خمسة مدنيين فى هذا الهجوم وتم إحراق عشرات المنازل.

وقال المتحدث باسم جيش الكونغولى فى إيتورى، جول نجونجو،إنه تم إطلاق سراح أربعة أشخاص من بين الرهائن من أيدى هؤلاء المتمردين بعد تدخل القوات المسلحة الكونغولية وفى إقليم دجوجو، نصب مسلحون كمينًا لحوالى 20 مدنياً فى كبانجا، بينما كانوا فى طريقهم إلى السوق الأسبوعى فى بيمبو وقاموا بقتل شخص وجرح اثنين آخرين.

وتشير مصادر محلية إلى أن ستة أشخاص فى عداد المفقودين حتى الآن.

يذكر أنه منذ بداية العام الجارى، تعرضت أكثر من 25 قرية للهجوم وقتل أكثر من 200 شخص فى "إيتورى" وإقليم "شمال كيفو" المجاور، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

ووفق الأمم المتحدة كثّفت الجماعة المسلحة المعروفة باسم تحالف القوى الديمقراطية العام الماضى هجماتها ضد المدنيين فى المقاطعات الشرقية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ووسعت نطاق عملياتها خارج المناطق التى كانت تعمل فيها من قبل.

وينشط تحالف القوى الديمقراطية عسكريا فى منطقة بينى، فى إقليم كيفو الشمالى، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولكن فى أعقاب الحملات العسكرية ضد الجماعة الإرهابية، خاصة منذ أكتوبر 2019، توغل مقاتلو تحالف القوى الديمقراطية إلى مناطق أخرى فى مجموعات صغيرة، خاصة إلى إقليم إيرومو فى مقاطعة إيتورى المجاورة، حيث زاد عدد الهجمات وكثافتها بشكل كبير.