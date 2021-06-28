إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد سقوط عاصمة تيجراى

جدة - نرمين السيد - ولاذ قادة حكومة إقليم تيجراى التابعين لرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، بالفرار، بعد تقدم مقاتلى جبهة التحرير. وأشارت قناة "العربية" إلى أن مقاتلى جبهة تحرير تيجراى، تمكنوا من دخول عاصمة الإقليم، اليوم الاثنين، بعد فرار الحكومة التابعة لآبى أحمد.

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