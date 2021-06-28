أوقفت إسبانيا انتفاضة رائعة لكرواتيا لتفوز 5-3 في مباراة مثيرة بدور الـ16 من بطولة أوروبا، الاثنين، بفضل ثنائية ألفارو موراتا وميكل أويارزابال في الوقت الإضافي.
وستلتقي إسبانيا بطلة أوروبا 3 مرات مع الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا، الجمعة، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، حيث بدأت الأهداف عندما فشل أوناي سيمون حارس إسبانيا بشكل كارثي في السيطرة على تمريرة ضعيفة أعادها له زميله بيدري، ليمنح كرواتيا تقدما مفاجئا.
وبدا أن إسبانيا حققت المطلوب عندما سجل بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا وفيران توريس 3 أهداف، لتتقدم 3-1 قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.
لكن ميسلاف أورشيتش قلص الفارق قبل 5 دقائق من النهاية، وأحرزماريو باشاليتش هدف التعادل 3-3 في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وجاءت ثنائية إسبانيا في الوقت الإضافي، بعدما أنقذ سيمون فرصة خطيرة ليحرم كرواتيا من تقدم كان كفيلا بتحويل كفة اللقاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسبانيا تتخطى كرواتيا في لقاء الأهداف الثمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.