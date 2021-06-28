مع الصفقات الجديدة.. ترقب لمنافسة مشتعلة في الدوري السعودي

تتبارى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السعودية، لعقد صفقات مدوية استعدادا للموسم الكروي المقبل، حيث تتباين الطموحات ما بين انتزاع اللقب من أنياب الهلال والبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

صفقات الأندية السعودية

وبدأت أندية الدوري السعودي في التحرك نحو ضم صفقات للموسم الكروي الجديد قبل فترة الميركاتو، التي بدأت الأحد وتنتهي في 31 أغسطس.

البداية مع أهلي جدة الذي أعلن ضم المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا لمدة موسمين قابلين للتمديد، قادما من صفوف سيريزو أوساكا الياباني، في صفقة قدرها موقع "ترانسفير ماركت" بنحو 300 ألف يورو.

ثنائي الرعب

أما النصر فقد أعلن عن تعاقده مع المهاجم الدولي الكاميروني فنسنت أبو بكر قادما من صفوف بشكتاش التركي في صففة انتقال حر، حيث يحصل اللاعب على أجر قدر بـ4.9 مليون يورو في الموسم مع "العالمي".

صفقات النصر لم تتوقف عند الكاميروني فقط، حيث أعلن النادي عن ضم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة 3 مواسم قادما من جوانزو الصيني مقابل 8 ملايين يورو، ويبلغ راتب اللاعب 6.5 مليون يورو في الموسم.

وبضم تاليسكا، أعاد "العالمي" تشكيل ثنائية الرعب بين البرازيلي والكاميروني، بعدما قادا بشكتاش في موسم 2016-2017، حيث سجلا معا 25 هدفا.

وتحرك الرائد لتدعيم خطه الخلفي، بعدما تعاقد مع المدافع البرازيلي رينيه سانتوس قادما من ماريتيمو البرتغالي، في صفقة لم يفصح مسؤولو النادي عن قيمتها ومدتها.

أسد جديد في الهلال

وتحرك مسؤولو الهلال السعودي لتدعيم هجوم الفريق الأزرق، مع تواجد المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عاما بافيتمبي غوميز هداف البطولة المحلية الأخيرة، بالتعاقد مع موسى ماريغا لاعب بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر.

وتبلغ القيمة التسويقية للمهاجم المالي ماريغا 15 مليون يورو، حيث شارك اللاعب في الموسم الأخير له مع بورتو في 45 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 5 أهداف، وإجمالا شارك مع الفريق البرتغالي في 189 مباراة منذ انضمامه له عام 2017، مسجلا 72 هدفا وصانعا 33 تمريرة حاسمة.

المنافسة في الموسم الجديد

ويعلق الإعلامي السعودي عاطف الأحمدي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" على ميركاتو الدوري السعودي، قائلا: "أعتقد أن الملامح لم تتضح بشكل كبير حتى الآن، يعود السبب إلى قرار شهادة الكفاءة المالية الذي صدر عن الاتحاد السعودي ووزارة الرياضة، ويمنع الأندية من تسجيل اللاعبين الجدد إلا بعد استيفاء المطالب المالية اللازمة".

ويكمل الإعلامي السعودي: "من الواضح أن العديد من الأندية تعاني من الديون التي تمنعها من تسجيل لاعبين جدد. هناك تحركات كثيرة من الأندية لسداد الديون والحصول على الكفاءة المالية، أعتقد أن هذا الميركاتو لن تتضح معالمه إلا مع الساعات الأخيرة به".

و يردف الأحمدي: "بالطبع الصفقات ستزيد قوة المنافسة في الموسم الجديد، والدليل أننا شاهدنا في المواسم الماضية تأثير اللاعب الأجنبي على رفع جودة وقوة المنافسة".

وعن تدعيمات النصر قال: "أعتقد أن النصر اهتم بالثلث الهجومي وتجاهل المشاكل الموجودة في خط الدفاع، وأرى أن الفريق بحاجة إلى تدعيمات قوية في الدفاع. أبو بكر وتاليسكا اسمان كبيران لكن لا يمكن الحكم عليهما إلا داخل المستطيل الأخضر".

وبشأن صفقات الهلال يسترسل الأحمدي: "أعتقد أن الهلال من أكثر المنظومات الرياضية استقرارا وهذا الأمر يساعده على الاختيار الجيد في الميركاتو، لذلك نحن نشاهد الهلال يبحث عن لاعب أو لاعبين بجودة عالية لتطوير العمل داخل الفريق، وأرى أن ماريغا له سابق حضور في كثير من الدوريات وهو صفقة ناجحة بالطبع".