شروط القبول في جامعة طيبة 1443 ورابط التقديم

قامت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة، وهي من كبرى الجامعات بالمملكة العربية السعودية، بالإعلان عن قائمة شروط القبول في جامعة طيبة 1443، التي تقوم اللجنة بمراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للتسجيل بالجامعة من أبناء المملكة، وذلك بالنسبة للمتقدمين للتسجيل بمختلف الكليات والبرامج الدراسية التي توفرها الجامعة، في التخصصات النظرية والعلمية والتطبيقية لمراحل “الدبلوم والبكالوريوس”، ويتواجد مقر الجامعة بالمدينة المنورة، كما تم تسميتها باسم طيبة تيمنًا بأحد الأسماء التي تطلق على المدينة.

شروط القبول في جامعة طيبة 1443

أعلنت جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية عن قائمة الشروط التي يجب مراعاة توافرها للتسجيل بالجامعة من جميع الطلاب المتقدمين، وقد جاءت الشروط المعلنة كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من أبناء المملكة العربية السعودية ويكون حامل للهوية الوطنية.

يستثنى من الشرط السابق أبناء المواطنة السعودية.

الحد الأقصى للفترة المسموح بمرورها بين تخرج الطالب من المرحلة الثانوية وتاريخ التقديم في الجامعة هي 5 سنوات.

الحد الأقصى لعمر المتقدم المسموح له بالتقديم والدراسة بالجامعة حتى 25 سنة ولا يقبل بأكثر من ذلك.

يجب على المتقدمين للتسجيل بالمسار العلمي، اجتياز اختبار القدرات واختبار التحصيلي، حيث يتم المفاضلة بين المتقدمين للتسجيل وفقًا للنسبة الموزونة والتي يتم حسابها كالآتي: 30% درجة التحصيلي و30% درجة القدرات و40% نسبة الثانوية.

بالنسبة لبقية الطلاب المتقدمين للتسجيل، فيتم المفاضلة بينهم وفقًا للنسبة الموزونة، والتي يتم حسابها كالتالي:

النسبة الموزونة الثنائية كالتالي: 50% درجة القدرات و50% درجة التحصيلي. النسبة الموزونة الثلاثية كالتالي: 30% درجة القدرات و30% درجة التحصيلي و40% درجة الثانوية العامة.

تسمح الجامعة بالتسجيل في مختلف التخصصات الأدبية، للطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية القسم الأدبي فقط.

يجب أن يتمكن المتقدم من اجتياز المقابلة الشخصية التي سيتم عقدها من لجنة القبول.

يجب أن يتمكن الطالب من اجتياز الكشف الطبي لتتأكد اللجنة من أنه لائق من الناحية الطبية للتسجيل.

يجب أن يقوم الطالب بتقديم الهوية الوطنية والتي يجب أن تكون سارية الصلاحية.

متابعة التوجيهات وإجراءات القبول، تقع مسؤوليتها بصفة كاملة على عاتق الطالب، لهذا يجب عليه متابعة جميع ما يتم نشره على موقع الجامعة الإلكتروني، كما يجب مراجعة الرسائل النصية والرسائل على البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها من عمادة القبول والتسجيل.

لا تقبل الجامعة طلبات التقديم المسجلة من الطلاب، ممن تم فصلهم من جامعات أخرى لأسباب تأديبية.

رابط التسجيل في جامعة طيبة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، أنها تقوم باستقبال طلبات التقديم المسجلة من الطلاب، بصورة إلكترونية عبر منصة القبول التابعة للجامعة، مؤكدة أنه على الجميع الالتزام بالتقديم الإلكتروني.