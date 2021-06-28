دليل سيارات تسلا Tesla في السعودية وكل ما تريد معرفته عن السيارة الأمريكية

تسلا هي واحدة من أكثر السيارات الكهربائية انتشارًا بجميع أنحاء العالم، وكسبت العلامة الأمريكية شهرتها الواسعة بناءً على تميزها بمجال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتعد السيارة المشار إليها من أكثر السيارة جاذبية وكفاءة بين جميع السيارات الكهربائية، وعلاوة على ذلك فهي من الأغلى سعرًا أيضا.

وتنافس علامات عديدة في مجال السيارات الكهربائية مثل هيونداي و بي إم دبليو و تويوتا لكن الشركة الأمريكية هي الرائدة بهذا المجال حاليًا.

وكيل سيارة تسلا في السعودية

يرغب البعض في معرفة معلومات عن وكالتها بالمملكة لكن حتى الآن فليس هناك لها وكالة رسمية.

سعر تسلا x 2021 سيكون بالريال حوالي 470000 الف ريال سعودي.

x 2021 سيكون بالريال حوالي 470000 الف ريال سعودي. يبلغ سعر Tesla y موديل 2021 سيصبح بالريال حوالي 160000 الف ريال سعودي.

y موديل 2021 سيصبح بالريال حوالي 160000 الف ريال سعودي. يقدر سعر Tesla s لعام 2021 من السيارة الأمريكية سوف يبلغ حوالي 360000 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة تسلا بالريال السعودي

ملحوظة: هذه الأسعار تقريبية لكن قد تشهد تغييرات وفي الحقيقة يتم إضافة تكاليف إضافية عند دخول السيارات التابعة للعلامة الأمريكية للمملكة.

أولًا ادخل على موقع الشركة واحجز السيارة مع دفع مقدم الجدية وإعطاء موقع للاستلام، ويفضل أن يكون الإمارات.

ثانيًا تواصل مع مخلص جمركي بالسعودية وإجراء تفويض له، وعند استلام السيارة ادفع الرسوم المقررة عليها.

ثالثًا يجب إرسال إيصال لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية تحت عنوان طلب استعمال سيارة كهربائية، وسيتم التواصل معك لاستيفاء الأوراق.

رابعًا يتبع ذلك طلب لفحص السيارة، ويتم خلال هذه الخطوات دفع رسوم إضافية

خامسًا يمكنك الاستعلام عن الرسوم من خلال موقع هيئة المواصفات والمقاييس.

شراء سيارة Tesla في السعوديةمحطات شحن تسلا في السعودية

تحتوي عدد من محطات ساسكو على محطة شحن للسيارات الكهربائية، ويمكن شراء كابل لشحن السيارة بالمنزل من أمازون، ويبلغ سعره حوالي 2000 ريال لكنه سريع للغاية.

معلومات عن السيارات الكهربائية التابعة للعلامة الأمريكية

لا تحتاج سيارات تسلا إلى صيانة كل فترة بخلاف السيارات التي تعمل بالوقود، كل ما عليك هو متابعة موقع الشركة وإجراء التحديثات الدورية بنفس طريقة الهاتف عن طريق شبك السيارة على واي فاي المنزل.

اشترِِ قطع غيار السيارة من الموقع الإلكتروني الخاص بها، وبعد ذلك اتبع التعليمات التي تأتي معها لتركيبها.