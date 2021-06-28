رابط تسجيل منصة بيرسون لأداء الاختبار التجريبي

منصة بيرسون تزايد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الماضية، فهى منصة تعليمية تم إطلاقها بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم المهنى بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت إدارة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بمصر، وذلك نتيجة لما تعرضت له البلاد من ظروف عالمية منتشرة والتى أدت إلى إغلاق كافة المنشئات ومنع التجمعات، فكان لوزارة التربية والتعليم بمصر ردا على ما سببته تلك الظروف، وأن سير العملية التعليمية لن يتأثر بمثل هذه المعرقلات، لهذا أتى دور التكنولوجيا فى حياتنا، فلقد خدمت العملية التعليمية بشكل كبير وسنتعرف فى السطور التالية كيف إستفادة العملية التعليمية من التكنولوجيا لمواجهة الظروف العالمية الطارئة.

رابط تسجيل منصة بيرسون

لتستطيع عزيزى الطالب من خدمات منصة بيرسون التعليمة عليك أولا الدخول إلى الرابط الخاص بالمنصة عبر

موقع منصة بيرسون الرسمي، وبعد ذلك يجب عليك القيام ببضع خطوات لتتم عملية تسجيل دخولك سنذكرها في السطور التالية بالتفصيل.

كيفية تسجيل الدخول بمنصة بيرسون

قامت وزارة التربية والتعليم بطرح منصة بيرسون التعليمية ليستطيع الطلاب آداء إختبارات تجريبية من على التابلت الخاص بالؤسسات التعليمية والذى تم تسليمه للطلاب ولتستطيع عزيزى الطالب آداء الإختبار التجريبى إتبع الخطوات:

قم بالدخول إلى منصة بيرسون

ثم اكتب اسم المستخدم.

والآن عليك كتابة رقم المرور الخاص بك.

اضغط تسجيل دخول للدخول لحسابك بنجاح.

إضغط على كلمة اختبار أعلى الصفحة فى التابلت الخاص بك.

يكتب الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور المحددة لك أيها الطالب لإجراء الاختبارات والتمكن من الولوج للصفحة.

وأخيرا قم بالضغط على كلمة بداية للبدء فى إجراء الإختبار، مع مراعاة وضع الإجابات فى الأماكن المخصصة لها.

خطوات إجراء إمتحان تجريبى للطلاب بمنصة بيرسون

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أطلقت تلك المنصة بشكل تجريبي كي يتمكن طلاب الصف الأول الثانوي من أداء الاختبار التجريبي الخاص بهم، كبروفة نهائية قبل الامتحانات الأساسية لحل جميع المشكلات التي قد تعترض الطلاب، كي يؤدوا الاختبارات بأمان تام وبلا أي مشكلات، لذا قدمنا لكم رابط تسجيل منصة بيرسون وكيفية أداء الاختبار التجريبي بنجاح.