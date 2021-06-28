بنك التنمية الاجتماعية يعلن تعديل شروط قرض الأسرة وزيادة نصيب الفرد

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة لمساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل لتوفير مستلزماتهم ومتطلبات معيشتهم وقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً عن تعديل الشروط الخاصة بتمويل الأسرة وتعديل نصيب الفرد من دخل الاسرة وذلك بما يتماشى مع مصلحة المواطن السعودي وتحقيق أقصي استفادة له وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الأسر في الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل ويعد هذا من ضمن الاستراتيجية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية الذي يعمل جاهداً على تقديم أفضل الخدمات والحلول التمويلية التي تسهم بشكل كبير في توفير الحياة الكريمة وزيادة الدخل الشهري للأسر وتقديم يد العون والمساعدة لهم لكي يتمكنوا من عيش حياة هادئة ومستقرة بما يعود عليهم بالنفع وعلى البلاد بالتقدم والرقي.

بنك التنمية الاجتماعية يعلن تعديل شروط قرض الأسرة

كنا قد قد ذكرنا لكم في أحد المقالات السابقة الشروط الخاصة بتمويل الأسرة، وذكر بنك التنمية الاجتماعية عن تعديل أحد البنود الخاصة بتلك الشروط حيث كان من ضمن الشروط هي ألا يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة عن ألفين ريال سعودي وتم تعديل هذا الشرط ليصبح ألا يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي وذلك بدلاً من ألفين ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بقسمة الدخل الشهري للأسرة على عدد أفرادها وتصبح الابنة من أفراد الأسرة ما لم تكن متزوجة أو موظفة ويصبح الابن من أفراد الأسرة ما لم يتجاوز عمر الرابعة والعشرون وما لم يكون متزوجاً أو موظفا.

قيمة تمويل الأسرة المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم البنك هذا التمويل للأسرة ذات الدخل الشهري المعدوم والمنخفض والمتوسط ويحقق للمرأة الأرملة والمطلقة التي لديها أبناء الحصول عليه وتبلغ قيمة الحد الأدنى للتمويل ثمانية عشر ألف ريال سعودي وتكون قيمة الحد الأقصى منه ستون ألف ريال سعودي ويمكن التقديم عليه إلكترونياً عبر بنك التنمية الاجتماعية والدخول إلى منتجات الأفراد وسوف تظهر بها مجموعة من التمويلات يتم الضغط على تمويل الأسرة ويتم الاطلاع على متطلبات التمويل وشروطه ثم اختيار التقديم الإلكتروني عبر منصة أبشر من خلال النفاذ الوطني وتسجيل البيانات المطلوبة وتحديد فرع البنك الذي ترغب في التعامل معه وبعدها يقوم البنك بتحديد موعد إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد السعودي.