اربح بطاقات جوجل بلاي بطريقة مضمونة 100 % واشحن جواهر وشدات مجانية كل يوم، نقدم اليوم الطريقة الأفضل والأضمن لربح بطاقات google play واستغلالها للحصول على شدات بابجي وجواهر فري فاير مجاناً، هناك الكثير من المواقع التي تزعم أنها تقدم بطاقات جوجل بلاي مجانية، وبعد الدخول إلى الموقع نجد هذا غير صحيح وأنها مجرد عروض يربح أصحابها الأموال عن طريقك، واليوم نتناول 3 تطبيقات مضمونة 100% يمكنك من خلالها بأقل مجهود ربح بطاقات جوجل بلاي، وبالتالي تستطيع استبدال تلك البطاقات بما يوازيها من شدات وجواهر لشحن ألعابك مجاناً.

أفضل تطبيقات ربح بطاقات جوجل بلاي

أصبح يمكنك الآن تحقيق أكبر ربح لبطاقات جوجل بلاي بأقل مجهود وبالقليل من المهمات التي تتيحها التطبيقات الربحية، والتي تعد وسيلة جيدة للربح من الإنترنت.وأول التطبيقات في موضوعنا اليوم هو تطبيق ألعب وأكسب للربح من خلال الإجابة عن الأسئلة وتنفيذ المهام البسيطة، فهو يحتوي على عدد هائل من المهام والأسئلة بأنواعها منها الدينية والرياضية والتاريخية وغيرها. يمكنك تجميع النقاط بسهولة من خلال هذا التطبيق وتحويلها مباشرة إلى شدات بابجي أو جواهر فري فاير، تستطيع أيضاً الحصول على مزيد من النقاط بالتالي مزيد من الأرباح عن طريق دعوة الأصدقاء.

شحن شدات وجواهر

التطبيق الثاني الذي ننصح به للربح من الإنترنت بشكل عام والحصول على بطاقات قوقل بلاي هو تطبيق FUNTAP، حيث يمكنك الحصول على أرباحك مباشرة بواسطة حسابك Paypal، أو تحصل عليها على هيئة بطاقات جوجل بلاي بغرض الشحن أو قسائم أمازون بغرض التسوق، طريقة الربح في هذا التطبيق تعتمد على الاستطلاعات ومشاهدة مقاطع الفيديو، بالاضافة إلى دعوة الأصدقاء وتنفيذ المهام البسيطة وغيرها من طرق الربح في تطبيق FUNTAP.

وهناك تطبيق أخر لربح بطاقات جوجل بلاي وهو تطبيق bituro الشهير، ويتميز بتعدد وسائل السحب حيث يمكنك ربح العملات الرقمية أو بطاقات قوقل بلاي وغيرها من وسائل الدفع المتاحة داخل التطبيق، ويمكنك الربح في هذا التطبيق من خلال 3 طرق وهي مشاهدة مقاطع الفيديو أو دعوة الأصدقاء أو استكمال الاستطلاعات، وبعد تجميع ما يلزم من النقاط تستطيع تحويلها إلى بطاقات جوجل بلاي واستخدامها لشحن ألعابك.