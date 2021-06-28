جدة - نرمين السيد - وأشارت القناة إلى أن مقاتلى جبهة تحرير تيجراى، تمكنوا من دخول العاصمة الإقليم بعد فرار الحكومة التابعة لآبى أحمد. وأعلنت سلطات تيجراى، الأسبوع الماضى، مقتل 64 شخصا فى الغارة الإثيوبية التى استهدفت سوق فى الإقليم، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد القتلى. وأعلن الجيش الإثيوبى مسؤوليته عن تنفيذ الغارة التى استهدفت سوقا بتيجراى، قائلا إنها "استهدفت مقاتلين فقط".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. فرار مسؤولى حكومة آبى أحمد من تيجراى بعد تقدم جبهة التحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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