أنواع التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني في السعودية ورابط تقديم الطلب إلكترونياً

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يتألف التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية من نوعين، الأول تمويل شخصي بصيغة التورق والثاني تمويل العربي للأسهم المحلية ، ويتصف تمويل التورق بإمكانية العميل بشراء سلعة يمتلكها البنك العربي الوطني بعدها يقوم العميل بعمل تفويض رسمي للبنك من أجل أن يبيع السلعة بالنيابة عنه كون البنك لديه تاجر ذو خبره في هذا الشأن، أما التمويل العربي بالأسهم المحلية فيتم بيع الأسهم المملوكة للبنك للعميل الذي يرغب بالحصول على هذه الأسهم ومن ثم يستطيع العميل بعدها بيع هذه الأسهم لجهة أخرى للحصول على سيولة نقدية، او إن أراد يمكنه الاحتفاظ بها في محفظته الخاصة كما يمكن أيضا توكيل البنك من أجل بيع هذه الأسهم لطرف ثالث بالنيابة عن العميل.التمويل الشخصي من العربي الوطني
يتصف تمويل البنك العربي الوطني بعدة مزايا بكلا النوعين موضحة أدناه:
- سهولة الإجراءات
- أعلى مبلغ تمويل مع هامش ربح مميز وثابت
- الأقساط المريحة تبلغ 60 شهر
- يتيح البنك تأجيل الأقساط بعدد ثلاثة إلى ستة أقساط على الأكثر
- يمنح البنك إعادة التمويل للعملاء الذين يقومون بتسديد 20% من أصل التمويل الأساسي.
يمكن للمتقاعدين تقديم الطلب بالإضافة إلى من زاد عمره عن ثمانية عشر سنة والموظفين في الجهات المعتمدة لدى البنك العربي من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وفيما يلي المستندات اللازمة الحصول على تمويل الأفراد:
- تأمين خطاب تحويل الراتب ويكون من خلال نظام سريع ومعتمد من الجهة المشغلة
- إحضار صورة عن بطاقة الهوية أو الإقامة
- خطاب تعريف من الجهة المشغلة يتضمن تفاصيل الراتب وعدد السنوات التي أمضاها في عمله والمنصب الحالي.
يمكن التقديم عبر الدخول إلى موقع البنك العربي الوطني على شبكة الانترنت ومن ثم النزول إلى أسفل التمويل ومنها إلى تحميل التطبيق للجهاز الذي تمتلكه، من ثم طلب التمويل إلكترونيا، كما يمكنك التواصل عبر الرقم التالي “8001244141” لمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمات التمويلية للأفراد والمنشآت والخدمات التمويلية لقطاع الأعمال من البنك.
الوسوم
يتألف التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية من نوعين، الأول تمويل شخصي بصيغة التورق والثاني تمويل العربي للأسهم المحلية ، ويتصف تمويل التورق بإمكانية العميل بشراء سلعة يمتلكها البنك العربي الوطني بعدها يقوم العميل بعمل تفويض رسمي للبنك من أجل أن يبيع السلعة بالنيابة عنه كون البنك لديه تاجر ذو خبره في هذا الشأن، أما التمويل العربي بالأسهم المحلية فيتم بيع الأسهم المملوكة للبنك للعميل الذي يرغب بالحصول على هذه الأسهم ومن ثم يستطيع العميل بعدها بيع هذه الأسهم لجهة أخرى للحصول على سيولة نقدية، او إن أراد يمكنه الاحتفاظ بها في محفظته الخاصة كما يمكن أيضا توكيل البنك من أجل بيع هذه الأسهم لطرف ثالث بالنيابة عن العميل.التمويل الشخصي من العربي الوطني
يتصف تمويل البنك العربي الوطني بعدة مزايا بكلا النوعين موضحة أدناه:
- سهولة الإجراءات
- أعلى مبلغ تمويل مع هامش ربح مميز وثابت
- الأقساط المريحة تبلغ 60 شهر
- يتيح البنك تأجيل الأقساط بعدد ثلاثة إلى ستة أقساط على الأكثر
- يمنح البنك إعادة التمويل للعملاء الذين يقومون بتسديد 20% من أصل التمويل الأساسي.
يمكن للمتقاعدين تقديم الطلب بالإضافة إلى من زاد عمره عن ثمانية عشر سنة والموظفين في الجهات المعتمدة لدى البنك العربي من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وفيما يلي المستندات اللازمة الحصول على تمويل الأفراد:
- تأمين خطاب تحويل الراتب ويكون من خلال نظام سريع ومعتمد من الجهة المشغلة
- إحضار صورة عن بطاقة الهوية أو الإقامة
- خطاب تعريف من الجهة المشغلة يتضمن تفاصيل الراتب وعدد السنوات التي أمضاها في عمله والمنصب الحالي.
يمكن التقديم عبر الدخول إلى موقع البنك العربي الوطني على شبكة الانترنت ومن ثم النزول إلى أسفل التمويل ومنها إلى تحميل التطبيق للجهاز الذي تمتلكه، من ثم طلب التمويل إلكترونيا، كما يمكنك التواصل عبر الرقم التالي “8001244141” لمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمات التمويلية للأفراد والمنشآت والخدمات التمويلية لقطاع الأعمال من البنك.
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