تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442

تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم 30/م الصادر عام 1400هـ، وتعني بتنمية الموارد البشرية بتدريبهم بطريقة مثالية لسد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، فضلًا عن تخطيط الموارد البشرية لتطوير القطاعين العام والخاص، وتحتوي المؤسسة على العديد من المعاهد والكليات التقنية والصناعية والمهنية في مختلف مناطق المملكة، ونوضح خلال السطور التالية خطوات التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

تسجيل الدخول على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يمكن التسجيل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للحصول على الخدمات المقدمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة باتباع الخطوات التالية :

تسجيل دخول الموظفين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني البوابة الإلكترونية للموظفين tvtc والتي تم تخصيصها لجميع الموظفين العاملين في القطاعات التعليمية للحصول على الخدمات المختلفة، وذلك باتباع الخطوات التالية :

التسجيل على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة التدريب الإلكتروني

خصصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة خاصة للتدريب الإلكتروني، وذلك للمتدربين الذين تم قبولهم في المؤسسة، للاستفادة من الخدمات التدريبية، ويمكن التسجيل على بوابة التدريب الإلكترونية باتباع الخطوات التالية :