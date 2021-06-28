بعد 90 عاما.. شيرلوك هولمز يعود من جديد

أعلنت شركة "ستوري تل" عن خطتها لنشر قصص جديدة لشيرلوك هولمز، أشهر محقق بوليسي في عالم الأدب والرواية.

وكانت الشركة عقدت مؤخرا اتفاقا مع مؤسسة السير كونان دويل، صاحبة حقوق شخصية شيرلوك هولمز الشهير، قبل إعلانها عن الخطة.

ويعد شيرلوك هولمز من أشهر الشخصيات البوليسية في عالم الأدب، ورغم أن عدد القصص والروايات التي كتبها مؤلفها عنه تعد متوسطة نسبيا، فإن الشخصية كان لها حظ كبير في الإنتاج الأدبي والفني.

الشخصية ظهرت أول مرة في عام 1887، وكانت من تأليف السير آرثر كونان دويل، وظهرت لها 4 روايات و56 قصة قصيرة، وكان آخر مؤلف ظهر لها في عام 1927، أي قبل حوالي 94 عاما.

لكن منذ ذلك الحين ظهرت الشخصية في أكثر من 25 ألف عمل ما بين فيلم ومسرح وعمل تلفزيوني ومطبوعات ومنشورات.

الاتفاقية الجديدة تعطي الإذن لشركة "ستوري تل" بكتابة قصص جديدة لشخصية شيرلوك هولمز، وبما أن الشركة متخصصة في الكتب الصوتية فإن الاتفاقية تتضمن أن الكتب ستظهر بداية ككتب صوتية وليست مطبوعة.

وتم تعيين الروائي البريطاني أنطوني هورويتز كاتبا رئيسيا للسلسلة الجديدة، وسيشرك معه كتّابا آخرين، ومن المتوقع أن تظهر القصص الجديدة في الربع الثاني من العام المقبل.

وتجري حاليا مفاوضات لتحديد من سيقوم بنشر الكتب المطبوعة من هذه السلسلة، وأيضا حول من سينتجها كمسلسل تلفزيوني.