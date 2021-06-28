ضربات جوية أميركية على الحدود العراقية السورية

واشنطن ـ رويترز: قالت الولايات المتحدة إنها شنت جولة أخرى من الهجمات الجوية ضد فصائل مسلحة في العراق وسوريا وذلك ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق. وقال الجيش الأميركي في بيان إنه استهدف مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق. ولم يكشف النقاب عما إذا كان يعتقد أن الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى. وذكرت فصائل عراقية في بيان أن أربعة أعضاء في كتائب سيد الشهداء قتلوا في الهجوم على الحدود السورية العراقية، وتعهدت بالثأر. وجاءت هذه الهجمات بناء على توجيهات من الرئيس جو بايدن لتصبح ثاني مرة يأمر فيها بشن هجمات انتقامية ضد فصائل مسلحة منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر. وكانت آخر مرة أمر فيها بايدن بشن هجمات محدودة في سوريا في فبراير وكانت في ذلك الوقت ردا على هجمات صاروخية في العراق.

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