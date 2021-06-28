الهند تحقق بشأن استخدام طائرات مسيرة فـي استهداف قاعدة جوية

سريناجارـ نيودلهي ـ د.ب.أ: قالت الشرطة الهندية إن محققين هنديين يحققون فيما إذا كان التفجيرين اللذين استهدفا قاعدة جوية مشددة الحراسة في جامو وكشمير قد تم تنفيذهما بعبوات ناسفة ألقتها طائرات مسيرة. وقال متحدث باسم سلاح الجو الهندي إن الانفجارين غير القويين وقعا بعد منتصف الليل بقليل في المنطقة التابعة من الناحية الفنية لقاعدة جامو الجوية. وتسبب أحد التفجيرين في أضرار طفيفة في سقف أحد المباني، بينما وقع الآخر في منطقة مفتوحة وأسفر عن إصابة شخصين. ولم يلحق التفجيران أي ضرر بأي من المعدات.

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