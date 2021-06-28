9 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا في الاردن - توزيع الحالات

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا. ووفق الموجز الإعلامي الإحصائي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 9727 حالة والإصابات إلى 749784 حالة. كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.53% من إجمالي الفحوصات المجرية وعددها 18370 فحصا مخبريا. وتوزعت الإصابات على المحافظات كما يلي: عمان 242 حالة الزرقاء 68 إربد 54 عجلون 23 الكرك 16 البلقاء 14 مادبا 11 المفرق 10 معان 10 جرش 9 الطفيلة 4 العقبة 4

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