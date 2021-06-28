الشروط والأحكام لفتح محفظة الذهب من بنك الراجحي بالمملكة يقدم البنك العديد من الحلول المالية، وهي مصممة خصيصا لعملائه المختلفين، وما يتمشى مع السوق العالمية وتغيراته، ويقدم الراجحي الخدمات بشكل احترافي، وأسعار تنافسية، ثم احتياجات استثمارية مناسبة، وتداول سبائك الذهب من مصرف الراجحي، مسموح به من اجل الربح، ويعتبر من طرق الاستثمار المتميزة في سوق الذهب، وهو أمر مربح لما للذهب من مكانة عالمية، والراجحي وسيط للمعادن الثمينة وشركات تداول الذهب، ويقدم البنك حلولا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتحقيق أهداف مالية فعالة ومربحة، ومصرف الراجحي هو أول بنك في المملكة، يعرض شراء الذهب الخالص عيار 24 قيراط بجميع فئاته المختلفة، دون رسوم تحويل، مع إمكانية الاحتفاظ بالذهب في صندوق الائتمان الخاص بالبنك، ومن خلال التقرير وموقع ثقفني سنوضح جميع المميزات والشروط للحصول عل محفظة الذهب من الراجحي.

الشروط والأحكام لفتح محفظة الذهب من بنك الراجحي بالمملكة

إذا أردت الحصول على فتح محفظة الذهب من بنك الراجحي عليك اتباع الخطوات التالية:

من الموقع الإلكتروني للبنك الضغط علي خزينة. اختار خزينة تجارة الذهب. تعبئة البيانات المطلوبة، الاسم، الجنسية، العمر، الجنس، رقم الجوال. ثم كتابة رقم الإقامة أو الهوية الوطنية. يجب أن يكون لديك حساب مصرفي. ثم اختار تحويل الراتب إلي الراجحي. كتابة إذا كنت تعمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص. قم بكتابة منطقة السكن والبريد الإلكتروني، وتحديد الوقت المناسب للاتصال بك. ادخل رمز التحقق ثم إرسال.

الأحكام الخاصة لفتح محفظة الذهب من الراجحي

الراجحي يعتبر أول مصرف بالمملكة يقدم شراء الذهب عيار 24 بكافة فئاته، من دون مصاريف نقل، مع أمكانية الاحتفاظ به في صندوق أمانات المصرف، وحدد مصرف الراجحي أحكاما للحصول علي محفظة الذهب:

سعر الذهب مرتبط بالأسواق العالمية. توثيق المنتج واكتماله قبل عملية الاستثمار. ثم حد ادني للاستثمار لا يقل عن خمسة ملايين ريال سعودي. أن يكون هناك حسابا علي مصرف الراجحي. أن يكون عمر العميل فوق ثمانية عشر عاما. الحد الأدنى لشراء السبائك عشرة جرام. التقديم من خلال زيارة البنك واقرب فرع للعميل والتواصل مع مدير العلاقات. أو الاتصال علي رقم البنك للاستفسار من خدمة العملاء 920003344 . ويخضع الراجحي للرقابة من قبل البنك المركزي السعودي.

شراء الذهب من بنك الراجحي للاستثمار

توفير افضل أنواع الذهب. ثم تتراوح فترة الاستثمار من شهر إلي ثلاث سنوات، المخاطرة منخفضة. توثيق المنتج قبل استثماره. تتم عملية البيع والسراء في مصرف الراجحي. لا تطبق ضريبة القيمة المضافة علي السبائك. ثم يمكن الاحتفاظ بالسبائك في صندوق ودائع البنك.

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