خطوات استعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الدور الاول فى دوله العراق الفصل الدراسي الثانى2021

خطوات استعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الدور الاول فى دوله العراق الفصل الدراسي الثانى، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الامور فى محرك البحث جوجل على نتيجه الصف السادس الابتدائي لدوله العراق لنهاية العام الدراسي الدور الاول ، حيث انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم التانى الدور الاول لدوله العراق الدور فى نهايه يوم 13 يونيو الماضي وقد صرح وزيرة التعليم العراقى دكتور السيد هديب الحاج حمود من خلال الصفحه الرسميه الخاصه بالوزارة انه تم اعلان النتيجة فى عدة محافظات وهى الديوانيه، النجف، الاشرف، المثنى، الكرخ الثانيه، ديالى ومن المنتظر اعلان النتيجه فى باقى المحافظات مثل ذى قار، صلاح الدين، بابل، الكرخ 1، البصرة، هذا بعد انتهاء عمليه تصحيح الاوراق ورصد الدجات ورفعها على المنصه التعليمية الخاصه بدوله العراق من خلال موقع وزارة التربيه العراقيه وهذا خوفا من التجمعات والتزاحم بين الطلبه داخل المدارس.

خطوات استعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الدور الاول فى دوله العراق الفصل الدراسي الثانى

صرحت وزير التعليم العراقى على تطوير حركة التعليم بها حيث تم اتمام الامتحانات اون لاين وهذا خوفا على سلامة الطلاب والمعلمين من تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، وقد أدوا جميع الطلاب الامتحانات على المنصه الالكنرونيه، وتهدف هذة المنصة على تطوير حركه التعليم عن بعد وتسعى ايضا لتطوير المدارس فى ظل فترة توقفها الان، وسوف نوافيكم الان بخطوات استعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الدور الاول فى دوله العراق الفصل الدراسي الثانى.

الخطوة الاولى أدخل على موقع وزارة التعليم العراقيه من هنا

الخطوة الثانيه اختر المحافظة والمنطقه التابع لها

الخطوة الثالثه اكتب بيانات الطالب كامله فى الخانة المخصصة لها

الخطوة الرابعه اكتب رقم الطالب الخاص به فى الخانه المخصصه له

الخطوة الخامسه اضغط على ايقونه معرفه النتيجه وسوف تظهر لك النتيجه فورا

خطوات استعلام عن نتيجه الصف السادس الابتدائي الدور الاول فى دوله العراق الفصل الدراسي الثانى