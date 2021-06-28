كوريا الجنوبية تطور نظامًا دفاعيًا على غرار القبة الحديدية

ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن جزءًا كبير من المنطقة المحيطة بالعاصمة سول، التى تضم نصف سكان كوريا الجنوبية، وعددهم 52 مليون نسمة، يقع فى مرمى الأسلحة طويلة المدى وقاذفات الصواريخ المتعددة فى كوريا الشمالية.
وكانت خطة دفاع حكومية نصت فى العام الماضى، على تطوير "قبة حديدية فى كوريا" للدفاع عن العاصمة سول ومنشآت حيوية.
وفى بيان لها، قالت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية، إن "لجنة برئاسة وزير الدفاع سوه ووك، أقرت المشروع اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن يكتمل فى 2035، بتكلفة تقدر بنحو 2.89 تريليون وون ـ ما يعادل 2.6 مليار دولار".
وأشار البيان إلى أنه "بهذا المشروع، من المتوقع أن تتعزز قدرات الرد على تهديد مدفعية العدو طويلة المدى إضافة إلى تأمين التكنولوجيا المحلية وإتاحة فرص العمل".
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